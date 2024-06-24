В Петербурге из Невы выловили тело мужчины

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге из Невы достали тело 28-летнего мужчины, пишет 78.ru. Труп заметили минувшей ночью вблизи «Авроры», но достать его сразу не удалось, течение уносило в сторону Троицкого моста.

По информации издания, погибшего вытащили из водоема только у набережной Малой Невки. Тело направили в морг для установления причины смерти. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В воскресенье, 23 июня, мужчина из города Светлого Калининградской области утонул во время купания в Балтийском море. 39-летнего пострадавшего мог затянуть тягун. Молодой человек зашел в море и пропал, люди на пляже заметили это и обратились к спасателям, которые позже обнаружили его тело. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Ранее два ребенка 10 и 16 лет погибли во время купания в запрещенном для этого месте Правоегорлыкского канала на Ставрополье. По данным регионального СУ СК России, детей унесло течением. В СК добавили, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

До этого в Санкт-Петербурге местный житель погиб, когда пытался переплыть канал Грибоедова. Очевидец сообщил, что мужчина был в нетрезвом состоянии. К каналу он подошел со стороны Думской улицы, после чего нырнул прямо в одежде. Погибший ушел под воду, когда почти доплыл до противоположного берега.