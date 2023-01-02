В Петербурге испуганная лошадь врезалась в толпу людей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади мужчина попытался оседлать запряженную в карету лошадь, из-за чего испуганное животное побежало на пешеходов, сообщили РИА Новости в администрации Центрального района города. В результате инцидента пострадали трое человек, двое из которых — дети.

Сегодня на Дворцовой площади неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу, — рассказали в администрации.

1 января шесть человек пострадали в результате ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. Столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили, что 81-летняя женщина была госпитализирована с места происшествия в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших — 23-летнего молодого человека и двух женщин 51 и 54 лет — оценивалось как средней тяжести. Еще двое от госпитализации отказались.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель каршеринга. Он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.