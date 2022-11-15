В Петербурге исключили из Совета по культуре Покраса Лампаса Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из петербургского Совета по культуре

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Художник Арсений Пыженков (Покрас Лампас)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился об исключении художника Покраса Лампаса (Арсений Пыженков) и народной артистки России Ксении Раппопорт из состава городского Совета по культуре и искусству, сообщается на сайте «ЗАКС.ру». Также был исключен экс-сотрудник Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Все трое исключенных ранее публично осудили специальную военную операцию на Украине. Также из состава Совета вышел бывший директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, — говорится в сообщении.

Ранее глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал лишить самарского художника Арсения Пыженкова, известного под псевдонимом Покрас Лампас, государственной поддержки из-за критики российской спецоперации на Украине.

Депутат пояснил, что в социальных сетях в комментариях под публикацией с осуждениями спецоперации на Украине самарского «каллиграфа-футуриста» раскритиковали, так как его арт-объекты «не вызывают восторга» у местных жителей.