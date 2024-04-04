В Петербурге ищут подозреваемого в диверсии на электроподстанции В Петербурге ФСБ ищет подозреваемого в диверсии на электроподстанции

ФСБ разыскивает подозреваемого в диверсии на электроподстанции на севере Петербурга, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники. Камеры на объекте засняли неизвестного, проникшего в здание и оставившего после себя поврежденное оборудование.

По данным издания, под утро 3 апреля местные жители услышали звуки, похожие на взрывы в районе подстанции на Екатерининском проспекте, и обратились в полицию. Затем в Красногвардейском районе и части Ленинградской области пропало электричество. Свет в дома вернули к 7 утра.

ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Утром в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва было повреждено остекление балконов двух домов, обошлось без жертв. Позже стало известно, что количество пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до восьми человек. Среди них оказались пенсионеры, одну пожилую женщину госпитализировали из-за стресса.