В Петербурге исчезли скульптуры самых узнаваемых львов Скульптуры львов на Дворцовой пристани в Петербурге пострадали от вандалов

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Скульптуры самых узнаваемых львов Санкт-Петербурга исчезли с Дворцовой пристани, сообщает «Фонтанка». В Государственном музее городской скульптуры изданию рассказали, что львы в очередной раз пострадали от действий вандалов.

Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов вандализма, — цитирует издание сообщение пресс-службы музея.

Там добавили, что временно убраны с пристани и чугунные постаменты, на которых были установлены львы. Специалисты пояснили, что скульптуры страдают от людей, взбирающихся на них. Львы не рассчитаны на такую нагрузку, поскольку выполнены из листовой меди и не имеют жесткого каркаса. В прошлый раз скульптуры реставрировали в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что в болгарской Варне вандалы сбросили с постамента бюст русского дипломата графа Николая Игнатьева. Этот случай стал уже вторым покушением на памятник, установленный в начале ХХ века в знак признания дипломатических заслуг Игнатьева. Спустя 10 дней памятник был восстановлен. Полиция обещала найти виновных в повреждении монумента и привлечь их к ответственности.