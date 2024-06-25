В Петербурге хвост трамвая откинул легковушку на тротуар Трамвай сошел с рельсов и парализовал движение около «Черной речки» в Петербурге

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Трамвай сошел с рельсов утром 25 июня около станции метро «Черная речка» на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. По неизвестной причине хвостовой вагон развернуло на дороге. Под удар попала двигавшаяся в попутном направлении иномарка. Ее откинуло на тротуар, сообщает «Фонтанка».

Сейчас на месте работают экстренные службы. О пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия неизвестно. По данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено, водителям следует искать пути объезда.

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