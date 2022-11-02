В Петербурге хотят обеспечить отцов-одиночек бесплатной юридической помощью Парламент Петербурга одобрил законопроект о бесплатной помощи юристов отцам-одиночкам

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Петербургские депутаты одобрили законопроект о бесплатной юридической помощи отцам-одиночкам города, сообщают «Невские Новости». Авторы документа считают, что такие мужчины должны иметь возможность получить поддержку от города при защите своих трудовых прав. Инициаторы законопроекта Вячеслав Бороденчик и Алексей Цивилев отметили, что аналогичные права беременных женщин и молодых матерей уже закреплены в законе, а их документ лишь расширяет перечень граждан, которым будет доступна юридическая помощь за счет бюджета города.

Если аналогичные права беременных женщин и молодых матерей давно зафиксированы, то ситуация с отцами-одиночками требует доработки. Федеральное законодательство дает нам право расширить перечень граждан, которым доступна юридическая помощь за счет регионального бюджета. Справедливость надо восстановить как можно быстрее, — считают Бороденчик и Цивилев.

В Петербурге на данный момент насчитывается 119 отцов-одиночек, уточнил Бороденчик.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее заявила, что мужчины, в одиночку занимающиеся воспитанием детей, заслуживают особой поддержки государства. По ее мнению, таких отцов следует отмечать госнаградами.