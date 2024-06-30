В Петербурге учителям назначили штраф из-за ЕГЭ В Петербурге два учителя предстанут перед судом из-за нарушений на ЕГЭ

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В Санкт-Петербурге учителя физкультуры и музыки предстанут перед судом за нарушения порядка проведения ЕГЭ, пишет «Фонтанка». Они следили за выпускниками во время экзамена по географии, но не заметили как у одной девушки выпали шпаргалки. Нарушение через камеры заметили наблюдатели. Школьницу удалили с ЕГЭ, а преподаватели получили административные протоколы, им грозит штраф.

Должностное лицо, организатор в аудитории не обеспечил соблюдение требования порядка проведения государственной итоговой аттестации в аудитории, допустив наличие у участника экзамена справочных материалов, — сказано в материалах дела.

Один из учителей заявил, что считает несправедливым решение привлечь его к административной ответственности. В комитете по образованию Петербурга подтвердили, что на педагогов действительно составили протоколы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в селе Яльчики в Чувашии выпускников заставили раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Отмечается, что некоторых девочек довели до истерики и они позвонили родителям. Более того, во время экзамена детям не разрешали уединяться в уборной дольше 30 секунд. В прокуратуру сразу поступили заявления с жалобами.