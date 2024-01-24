В Петербурге двухлетний ребенок выпил антижир и попал в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпил средство для удаления жира и попал в реанимацию, передает «Фонтанка». По информации издания, за малышом недоглядела мать. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Как стало известно изданию, медики детской больницы имени Филатова борются за жизнь мальчика, которого накануне госпитализировали из Колпино. Пострадавшему диагностировали ожог пищевода, его состояние оценивается как тяжелое. По данным издания, малыш растет в полной непроблемной семье.

Ранее в Октябрьском районе Волгоградской области двухлетний мальчик выпил яд от насекомых, пока взрослые отвлеклись. Ребенок оказался в реанимации — его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда состояние ребенка удалось стабилизировать, его перевели в обычную палату. Мальчик провел две недели в медучреждении и прошел курс реабилитации. Позднее врачи рассказали, что пациент пошел на поправку.

До этого в Подмосковье врачи извлекли не менее 15 магнитов из кишечника полуторагодовалого ребенка. Инородные предметы находились в теле мальчика как минимум четыре дня. Малыш поступил в Раменскую больницу со вздутием живота и высокой температурой. Благодаря усилиям специалистов мальчику удалось полностью восстановиться.