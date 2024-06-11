13-летнюю девочку нашли мертвой под окнами дома в Петербурге «Mash на Мойке»: тело 13-летней девочки нашли под окнами дома на Орджоникидзе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело 13-летней девочки обнаружили под окнами жилого дома на улице Орджоникидзе в Санкт-Петербурге, информирует «Mash на Мойке». По данным канала, ранее у нее случались регулярные скандалы с родителями на фоне их строгости и запретов гулять. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

По информации Telegram-канала, школьница часто жаловалась подругам на чрезмерный контроль ее общения и времяпровождения на улице с друзьями со стороны матери и отца. Около пяти вечера девочка спросила разрешения выйти погулять. Когда мать одобрила, школьница вышла из квартиры и поднялась на 14 этаж дома, откуда отправила родителям тревожное сообщение.

Авторы публикации отмечают, что в школе подростка характеризовали очень положительно. Девочка усердно училась, не пропускала занятия и не грубила. Отец подростка работает дворником, а мать ведет домашнее хозяйство. Как уточняет «Mash на Мойке», оба родителя несколько раз привлекались правоохранительными органами в связи с нарушением миграционных законов. Мать была судима за побои и причинение легкого вреда здоровью.

Ранее в Москве молодой человек совершил попытку самоубийства после посещения военкомата 20 мая. Он вернулся подавленным, у него произошла истерика. Мать помешала ему свести счеты с жизнью.