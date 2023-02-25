В Петербурге девочка сломала позвоночник на роллердроме и попала на видео Девочка сломала позвоночник в трех местах, катаясь на роликах в Петербурге

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В одном из петербургских роллердромов семилетняя девочка, катаясь на роликах, наехала на препятствие и упала на копчик, в результате чего сломала три грудных позвонка, передает 78.ru. В удовлетворительном состоянии она была доставлена в местную больницу.

Школьница каталась в сопровождении папы и до этого проходила инструктаж от сотрудника спортивно-развлекательного объекта.

Отец пострадавшей завил, что не намерен обращаться ни в полицию, ни в какие-либо надзорные органы, поскольку произошедшее, по его словам, является несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что на Камчатке 14-летний подросток разбился насмерть во время катания на лыжах на горе Морозная. Мальчик катался на лыжах и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По версии следствия, это произошло в результате того, что у него внезапно отстегнулась лыжа. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.