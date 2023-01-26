В Петербурге девочка отравилась лекарством из списка жизненно необходимых 15-летняя петербурженка попала в реанимацию из-за отравления парацетамолом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в ночь на 26 января медики доставили 15-летнюю девочку в отделение реанимации Детской городской больницы им. Филатова из-за отравления парацетамолом, передает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в многодетной полной семье.

Никто из трех детей в семье не посещает детский сад или школу, все находятся на домашнем обучении. Отец в день отравления дочери находился в командировке. Правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего.

Парацетамол входит в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Передозировка им может серьезно нарушить работу печени и почек. Фармакологи предупреждают, что допустимая доза парацетамола для взрослых составляет одну или две таблетки по 500 мг до четырех раз в течение суток. При передозировке необходимо незамедлительно вызвать неотложную помощь.

18 января в Москве умер годовалый ребенок, которого на дому лечили от респираторного заболевания. У ребенка развилась пневмония. За неделю до смерти врачи рекомендовали матери продолжать амбулаторное лечение младенца, прописав противовирусные и жаропонижающие препараты.