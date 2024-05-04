В Петербурге дети устроили железный дождь из самокатов Дети сбросили самокаты с верхних этажей дома в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Парнасе в Петербурге дети устроили железный дождь из самокатов, сообщает Telegram-канал Mash. Предметы разного калибра летели на головы местных жителей: колеса, камни, водяные бомбочки.

Жильцы дома обратились в полицию, так как хотят наказать виновников. На машинах, припаркованных у дома, пострадали зеркала. Действия детей запечатлели камеры домофона. Среди скинутых из окна предметов были самокат, камни, пакеты с водой.

Женщина, проживающая в доме, рассказала, что стала жертвой воздушных атак. По ее словам, дети еще с осени занимаются хулиганством. Она написала заявление в полицию, утверждая, что на балконе был схрон камней для следующего обстрела.

Ранее школьники на Новой улице в Мурино искупались в канаве, их «пляжная вечеринка» попала на видео. На кадрах видно, как дети из Ленинградской области по колено зашли в канаву и плескались в грязной воде. Одежда у школьников была на месте. Собравшаяся вокруг толпа морально поддерживала юных моржей и восхищалась ими.

Также сообщалось, что трое молодых людей сожгли Библию на мангале всего за три дня до Пасхи в городе Новоалександровске в Ставропольском крае. Они снимали происходящее на видео, добавляя глумливые комментарии.