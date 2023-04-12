В Петербурге демонтировали баннер с вопросом о целях для ракет

Фото: roscosmos.ru

В Петербурге демонтировали баннер арт-группы «Явь» с вопросом, почему ракеты отправляются не на Луну, передает «Подъем». В администрации Центрального района города сообщили, что уличный экспонат никто не согласовал, а сняли его неизвестные.

Баннер не был согласован. В настоящий момент он демонтирован неустановленными лицами, — рассказали журналистам.

Плакат ко Дню космонавтики сегодня появился у здания военного госпиталя имени Соловьева на Новгородской улице.

62 года назад, 12 апреля 1961-го, мир обошла новость о человеке, покорившем околоземное пространство. Им стал гражданин СССР Юрий Гагарин. Это событие стало одним из самых эпохальных в XX веке, а первый космонавт обрёл статус кумира и легенды на всей планете. NEWS.ru рассказывает о деталях полёта Гагарина в инфографике.

Также сегодня правительство России продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Глава Роскосмоса Юрий Борисов добавил, что необходимо уже готовиться к созданию Российской орбитальной станции.