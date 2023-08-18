В Петербурге четырехлетняя девочка тяжело отравилась стиральным порошком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге врачи экстренно госпитализировали четырехлетнюю девочку, съевшую стиральный порошок, сообщил СМИ источник в правоохранительных органах. Уточняется, что состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

В полиции рассказали, что инцидент произошел вечером 17 августа в Приморском районе города. По словам матери девочки, та съела стиральный порошок, пока родители отлучились буквально на пару минут. Вызванная бригада скорой помощи экстренно госпитализировала ребенка. Состояние пострадавшей оценивается как очень тяжелое, она находится в реанимации, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Ранее в Карелии двухлетняя девочка отравилась ядовитыми грибами, когда находилась на даче. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшую поместили в реанимацию.

Похожая история произошла в Калининграде, где пятилетний мальчик попал в реанимацию с отравлением. Семья ребенка была в гостях у друзей, где угощали мясом и консервированными грибами. Ребенку стало плохо на следующий день. В больнице ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Врачи уверены, что мальчик отравился грибами.