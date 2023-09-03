В Петербурге будут судить врачей, бравших взятки за освобождение от призыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге завершилось расследование по уголовному делу группы медработников, которые брали взятки за освобождение призывников от службы в армии, пишет газета «Коммерсант». По версии следствия, врачи получали суммы в размере от 250 до 300 тысяч рублей, чтобы внести в личное дело заказчика фотографии реально больных людей, страдающих язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием.

Это позволяло признать призывника ограниченно годным к службе. Все участники этой медицинской группы, за исключением, возможно, ее лидера, бывшего главы Центра военно-врачебной экспертизы в Петербурге Владимира Килимчука, признали свою вину.

По данным издания, военно-полевой хирург Килимчук был создателем этой группировки. В рамках дела также фигурировали гражданские медики и посредники, которые помогали находить призывников, готовых дать взятку. В уголовном деле было около сотни участников, но все они были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Адвокат Килимчука Петрос Иерусалимский утверждает, что его клиент не мог быть лидером организованной преступной группировки и что обвинение в его адрес было выдвинуто без достаточных доказательств.

У моего доверителя не нашли ни дорогостоящего имущества, ни крупных накоплений, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к коррупции, — подчеркнул защитник.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова, которого обвиняют в получении взятки. В ходе задержания следователям пришлось выбить стекло автомобиля чиновника и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. Большакову грозит до 15 лет лишения свободы.