В Петербурге обесточены несколько улиц «Фонтанка»: в Петербурге произошло масштабное отключение света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга сообщили «Фонтанке» о «масштабном отключении света» в Невском районе города. По словам горожан, без электричества остались несколько улиц и расположенные на них здания, включая жилые многоэтажки.

(Улица) Народная, Дальневосточный проспект, проспект Большевиков, Не работают светофоры, магазины закрыты, — сообщил очевидец.

В Невском районе вблизи Сосновки по всему кварталу нет света, писали горожане. Другие граждане сообщили, что на Невском проспекте также нет электричества.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка. По его словам, обошлось без пострадавших. Однако в результате атаки Щетиновка и село Чайка остались без света.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь также сообщил, что регион атаковали беспилотником, в результате чего были обесточены три поселка. Без электричества остались населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино, уточнил он. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка, добавил глава региона.

Также Старовойт сообщал, что в результате обстрелов поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины были повреждены линии электропередачи. По его словам, также урон нанесен 14 домовладениям, аварийные бригады приступят к работе при первой возможности.