В Петербурге автобус переехал девушку на пешеходном переходе

Фото: NEWS.ru

Автобус сбил и переехал девушку на пешеходном переходе на перекрестке Большого проспекта и 9 линии Васильевского острова в Петербурге, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

После удара девушка лежала на асфальте без движения до приезда медиков. По информации «КП-Санкт-Петербург», пострадавшая вышла на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В транспортной организации ООО «Вест-Сервис» заявили, что вины водителя не было.

Водитель автобуса в происшествии не виноват. Автобус поворачивал направо под зеленую стрелку, пешеходам в этот момент горел запрещающий красный свет светофора. Таким образом, девушка вышла на красный сигнал, из-за чего произошел наезд, — прокомментировали ситуацию в компании.

Ранее на севере Москвы автобус сбил пожилого мужчину, медики диагностировали у пострадавшего множественные травмы. По словам водителя общественного транспорта, он поздно заметил пешехода и не успел затормозить.

До этого автомобиль марки Mercedes наехал на группу людей в Москве на улице Большая Никитская. В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых были дети 7 и 11 лет. Полиция проверяет обстоятельства, водителя иномарки задержали.