В Петербурге арестован подозреваемый в избиении участника СВО

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Подозреваемый в избиении участника СВО из-за конфликта по поводу парковки Иракли Мунчава заключен под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов города Петербурга. Он будет находиться под стражей минимум до 17 февраля 2024 года.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 17.02.2024, — заявили в объединенной пресс-службе судов города Петербурга.

Напомним, нападение попало на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин начинают бить прохожего возле машины, припаркованной на тротуаре. Повалив ветерана СВО на проезжую часть, они продолжали избивать его, нанося удары по голове и телу.

Инвалида избивали на глазах у супруги, которая все это время находилась рядом. По словам Павловского, его жену не ударили, но она ободрала колени, ползая и пытаясь оттащить нападавших.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что избиение ветерана СВО, потерявшего в бою руку, — это «что-то за гранью понимания о хорошем и плохом». Он выразил надежду, что нападавшие понесут справедливое наказание. Их задержали, возбуждено уголовное дело.