В Петербурге арестовали второго подозреваемого в избиении участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под стражу отправили второго подозреваемого в деле об избиении участника специальной военной операции (СВО), сообщили в объединенной пресс-службе судов города Санкт-Петербурга. Первого подозреваемого арестовали накануне.

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Лакашия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав для Лакашия стражу по 17.02.2024, — заявили в суде.

Ранее двое мужчин избили лишившегося руки ветерана СВО, когда тот шел по улице с женой. Бывший участник спецоперации сделал замечание двум прохожим, которые запарковали Lexus на тротуаре. Владельцы автомобиля накинулись на военнослужащего, началась драка. Правоохранители задержали обоих агрессоров.

Позднее инвалид и ветеран СВО, подвергшийся избиению, рассказал, что нападавшие оскорбляли его, называя «русской свиньей». По словам петербуржца, угрозы и оскорбления со стороны двоих мужчин посыпались в его адрес после того, как он сделал им замечание из-за парковки автомобиля в неположенном месте.

Случай вызвал общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал к справедливому наказанию для избивших ветерана-инвалида. По его мнению, сам факт нападения на героя спецоперации выходит за грани разумного.