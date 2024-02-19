В Петербурге арестовали 85 участников акции на Воскресенской набережной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суды Санкт-Петербурга вынесли по меньшей мере 85 решений об аресте участников несанкционированной акции, которая прошла на Воскресенской набережной, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. По ее данным, 18 февраля было рассмотрено почти 150 административных дел, возбужденных по статье 20.2.2 КоАП РФ «Массовое пребывание граждан, повлекшее за собой нарушение порядка».

Представители пресс-службы отметили, что Московский, Калининский, Невский и Кировский районные суды рассмотрели в общей сложности 72 административных дела. Нарушителям порядка, признанным виновными, были выписаны штрафы в размере 10 тысяч рублей или назначены аресты сроком от одного до пяти дней. Кировский районный суд рассмотрел 20 дел, все обвиняемые были арестованы.

Несанкционированные акции в Санкт-Петербурге проходили 17 февраля. По словам депутата законодательного собрания Северной столицы Бориса Вишневского, сотрудники полиции задержали нескольких участников акции, в том числе журналистов Алексея Душутина и Элину Козич.

В Москве троих участников несанкционированной акции арестовали на 15 суток. Они были признаны виновными по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».