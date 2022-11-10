В Петербурге арестовали 62-летнего члена «Солидарности» по делу о фейках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининский районный суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 62-летнему политологу и члену политсовета движения «Солидарность» Евгению Бестужеву, сообщает «Ротонда» в Telegram-канале. Его обвиняют по ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ) за посты в соцсетях. Бестужев пробудет в следственном изоляторе до 15 декабря 2022 года.

Активиста обвиняют за его публикации в соцсетях, в которых он высказывался о взятии Мариуполя Вооруженными силами России, а также о других эпизодах военной операции на Украине. Сам Бестужев свою вину отрицает, хотя свое авторство признает.

Заведомо ложная информация — это когда фабрикуешь эту информацию. Я ее не создавал, — сказал он на суде.

Следствие выбрало в виде меры пресечения заключение под стражу в связи с тем, что Бестужев мог уехать на территорию Грузии или Эстонии, поскольку там живут его родственники, рассказал представитель ФСБ.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца активиста «Солидарности» Михаила Кригера. Следствие обвиняет его в публичном оправдании терроризма, предположительно, за пост в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), который он опубликовал в 2020 году. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Заседание суда прошло в закрытом режиме в связи с выходным днем. Несмотря на ходатайства со стороны защиты, суд не допустил в помещение родственников и журналистов. Кригер пробудет в следственном изоляторе «Капотня» до 1 января 2023 года.