Активистку отправили за решетку за фейки о ВС России В Петербурге активистке Смирновой дали шесть лет колонии за фейки о ВС России

Фото: Социальные сети

Ольга Смирнова

Суд приговорил активистку из Петербурга Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. По мнению следствия, 4 марта 2022 года женщина опубликовала заведомо ложную информацию в социальной сети «ВКонтакте».

Суд назначил Смирновой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети Интернет, сроком на 3 года, — сообщает пресс-служба.

Ранее ФСБ обвинила в госизмене жителя Тамбовской области, планировавшего попасть на Украину через Турцию. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина переписывался с представителями украинских формирований и намеревался вступить в ВСУ.

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