13-летняя петербурженка пришла в клинику на пятом месяце беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге следователи заинтересовались беременностью 13-летней школьницы, которая обратилась в одно из местных медицинских учреждений, сообщает 78.ru. Выяснилось, что подросток находится на пятом месяце.

Девочка пришла в клинику в среду, 10 января. Врачи осмотрели ребенка, зафиксировав факт беременности, после чего отпустили домой. Впоследствии медучреждение оповестило правоохранителей о ситуации, теперь обстоятельства устанавливают сотрудники Следственного комитета.

Ранее стали известны подробности о напавшем на шестилетнюю девочку в Москве мигранте. Мужчина употреблял спиртные напитки в течение недели до того, как накинулся на ребенка с угрозой свернуть ему шею.

Также сообщалось, что отец убитой в Москве девочки, тело которой родственники хранили на балконе, отбывает срок за сексуальную связь со школьницей. Матери погибшей малышки 17 лет, при этом у нее есть еще один ребенок трех лет. Кроме того, выяснилось, что у девочки с рождения была доброкачественная опухоль в голове.

В Петербурге ранее пассажиры маршрутки спасли девочку от педофила. Один из присутствующих в салоне мужчин домогался подростка, на что отреагировали окружающие, началась потасовка. Водитель транспортного средства сообщил об инциденте в полицию. Позднее правоохранители задержали 52-летнего петербуржца.