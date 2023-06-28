В первом российском регионе запретили плеваться на улице Губернатор Ярославской области: регион стал первым в России, где ввели штраф за плевки

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе начали действовать штрафы за плевки в общественном месте. Таким образом Ярославская область стала первым в стране регионом, где введены денежные наказания за плевки на улице. По его словам, которые приводит РИА Новости, плевки на улице ранее были запрещены только в двух странах — в Казахстане и Сингапуре. Новая форма ответственности установлена в региональном законе «Об административных правонарушениях».

Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация, — сказал глава региона.

Плевок в общественном месте наказуемом денежным штрафом в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения сумма удвоится и составит 3 тысячи рублей.

1 июня в Мурманской области была введена плата за посещение особо охраняемых природных территорий, исключение сделано лишь для жителей региона и ряда льготников. За нарушение предусмотрен штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.