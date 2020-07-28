В Пермском крае жители переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей

https://static.news.ru/photo/82dc36c8-d102-11ea-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Коммунальная компания «Горводоканал» в Пермском крае, увеличившая для местных жителей платежи за водоотведение во время интенсивного таяния снега и выпадения осадков, будет обязана сделать перерасчёт, следует из сообщения регионального управления ФАС.

Так, в ходе проведённой проверки было установлено, что коммунальная организация при расчёте объёмов водоотведения не использовала специально разработанную для этого методику Минстроя РФ, в том числе данные об атмосферных осадках, уточняет ведомство. В действиях «Горводоканала» были выявлены признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» (навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора).

Как уточняется, согласно расчёту организации, в месяцы интенсивного таяния снегов и выпадения атмосферных осадков (апрель, май, сентябрь, октябрь) принимаемый объём сточных вод увеличивался на 25% от общего объёма водоотведения за месяц.

Теперь «Горводоканал» должен выполнить перерасчёт до 25 августа. Если предприятие этого не сделает, в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело. Юридическому лицу и должностным лицам могут грозить значительные штрафы. Также материалы могут быть переданы для правовой оценки в правоохранительные органы.

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