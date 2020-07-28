В Пермском крае жители переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей

Коммунальная компания «Горводоканал» в Пермском крае, увеличившая для местных жителей платежи за водоотведение во время интенсивного таяния снега и выпадения осадков, будет обязана сделать перерасчёт, следует из сообщения регионального управления ФАС.
Так, в ходе проведённой проверки было установлено, что коммунальная организация при расчёте объёмов водоотведения не использовала специально разработанную для этого методику Минстроя РФ, в том числе данные об атмосферных осадках,
Как уточняется, согласно расчёту организации, в месяцы интенсивного таяния снегов и выпадения атмосферных осадков (апрель, май, сентябрь, октябрь) принимаемый объём сточных вод увеличивался на 25% от общего объёма водоотведения за месяц.
Теперь «Горводоканал» должен выполнить перерасчёт до 25 августа. Если предприятие этого не сделает, в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело. Юридическому лицу и должностным лицам могут грозить значительные штрафы. Также материалы могут быть переданы для правовой оценки в правоохранительные органы.
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