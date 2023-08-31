В Пермском крае задержали мужчину, отрезавшего руку сожительнице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пермском крае задержали мужчину, который почти два месяца назад отрезал ножом кисть руки своей сожительнице, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю. 27-летний мужчина три недели продержал потерпевшую прикованной к кровати, все это время бил и насиловал.

В отношении обвиняемого назначена и проводится амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина ранее был судим. Заведено дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и об изнасиловании. Следствие продолжается.

Ранее в Мурино полиция задержала 43-летнего безработного. Он удерживал дома женщину, которую пригласил к себе выпить. На протяжении семи часов он издевался над ней, избивал при помощи мачете и грозился расчленить.

К правоохранителям обратилась мать пострадавшей, обеспокоенная долгим отсутствием дочери. Мужчину нашли и задержали, возбуждено дело о покушении на убийство.

До этого 25-летний житель того же города убил бывшую девушку, расставание с которой тяжело переживал. Он заранее спланировал расправу: выманил ее в безлюдное место под предлогом поиска закладки и ударил ножом несколько раз.