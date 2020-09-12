В Пермском крае установили знак «кирпич» посреди дороги

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Дорожные службы города Березники Пермского края установили знак «кирпич» посреди проезжей части. Причина такого решения неизвестна.

Об этом жителей города предупредили в социальной сети «ВКонтакте» представители торгового центра «Оранж молл», у которого поставили знак. Местные жители предположили, что его установили из-за проблем с дорожным покрытием.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил увеличить первый штраф за проезд на красный свет до 5 тысяч рублей. По его словам, из-за данного нарушения на дорогах ежегодно погибают 600 человек.

Его идею раскритиковал адвокат Сергей Радько. По его мнению, высокая аварийность связана с плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Эксперт напомнил, что нерегулируемые пешеходные переходы есть даже на федеральных трассах.