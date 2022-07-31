Под Пермью семилетнего мальчика насмерть задавило футбольными воротами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае семилетний мальчик скончался после того, как на него упали металлические футбольные ворота, сообщается на сайте регионального управления СКР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 30 июля в городе Александровске. По данным следствия, во время прогулки во дворе жилого дома дети уронили ворота на мальчика. Он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии двухлетний ребенок умер в результате падения на него стиральной машины. Мать мальчика была с ним в квартире, но инцидент произошел в тот момент, когда она ненадолго отлучилась.

В Волгограде 12-лентий подросток погиб при падении на него бетонной плиты. Заигравшись с другом, он не успел отбежать во время обвала песочной насыпи, на которой лежала плита. Мальчик скончался на месте происшествия.