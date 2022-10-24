В Пермском крае мужчина ворвался в школу с ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Чайковском в Пермском крае неизвестный молодой человек ворвался с ножом в отделение средней школы, сообщает 59.RU со ссылкой на мэрию. Отмечается, что мужчине пришлось пройти через запасной вход, однако вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. В результате никто не пострадал.

Инцидент произошел 24 октября в 10:35 в средней школе № 4. Как утверждает представитель мэрии, молодой человек намеревался прорваться в здание учебного заведения через центральный вход, однако тот был закрыт. Он пытался выбить дверь ногами, но у него ничего не вышло. После этого он направился к запасному выходу, повредил дверь и вошел в здание. Там его оперативно задержали сотрудники Росгвардии. Как выяснилось позднее, охранник услышал удары по двери у центрального входа в школу и нажал на кнопку тревожного вызова.

В настоящий момент мужчина задержан сотрудниками полиции, они ведут следственные действия. О заведении дела пока не сообщалось.

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