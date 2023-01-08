В пермском аэропорту задерживают рейсы из-за инцидента с бортом «Победы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пермском аэропорту Большое Савино были задержаны шесть рейсов на вылет и один на прилет из-за утреннего инцидента с бортом авиакомпании «Победа», передает URA.RU со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру. Самолет Пермь — Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту Перми задерживаются вылеты шести авиарейсов: ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва Шереметьево авиакомпании «Победа». СУ 2915 по маршруту Пермь — Сочи, авиакомпании «Аэрофлот». СУ 2821 по маршруту Пермь — Минеральные Воды авиакомпании «Аэрофлот». 584 по маршруту Пермь — Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia. СУ 1385 по маршруту Пермь — Москва Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот», 4424 по маршруту Пермь — Сочи авиакомпании Nordwind Airlines, — уточнили в ведомстве.

8 января самолет «Победы» выкатился с взлетно-посадочной полосы и застрял в сугробе. Пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. Пострадавших в результате инцидента нет. По словам очевидцев, самолет начало заносить при наборе скорости.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров.

Ранее стало известно, что лайнер компании AZUR Air, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Утапао (Таиланд), вернулся в аэропорт некоторое время спустя после вылета. Экипаж принял такое решение из-за повреждения лобового стекла. Пассажиров отправили к месту назначения другим бортом.