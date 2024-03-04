В Пермском крае произошел пожар в исправительной колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В исправительной колонии в Чусовском районе Пермского края произошел пожар, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство со ссылкой на экстренные службы, там загорелся швейный цех на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров.

В исправительной колонии № 37 в поселке Половинка Чусовского района горит здание швейного цеха, — приводит агентство слова собеседника.

В понедельник, 4 марта, крупное возгорание произошло в подмосковных Химках. Там загорелся автосервис на площади 1000 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 38 специалистов и 11 единиц техники.

Накануне сообщалось о мощных природных пожарах в Приморском крае. По информации правительства региона, пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. Местные жители сообщили, что в одном из районов также был замечен огненный торнадо.

В Алтайском крае днем ранее загорелась территория отеля. Как сообщили в МЧС, на площади 600 квадратных метров горит кровля оздоровительного комплекса. В момент возгорания в помещении никого не было. Пострадавших нет.

Складское помещение в субботу, 2 марта, загорелось в Красноярске на территории пивоваренного завода Zelen. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.