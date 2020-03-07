Фото: Приют Матроскин Пермь и За Защиту Зверей!/vk.com

Женщина, которая везла гроб на тележке, создала пробку на дороге в кузбасском городе Анжеро-Судженске. Происходящее на видео сняли очевидцы и выложили в Сеть. Внутри не было трупа, но у героини ролика действительно умер родственник.

У женщины скончался близкий человек, живущий в соседнем городе. Она купила гроб, денег на такси у неё не было, и она решила отправиться пешком до электрички. Путь лежал через оживлённую...