Пермским зоозащитникам удалось спасти кота Гарри, которого жестоко изрезали живодёры и выбросили в мусоропровод. Неравнодушные граждане собрали 150 тыс. рублей, чтобы сделать ему необходимые операции и переливание крови. Кот пошёл на поправку.
У него изуродовано лицо, которое уже никогда не будет прежним... У Гарри напополам сломана нижняя челюсть. По всему телу у малыша множественные резаные и рваные раны, оторваны оба больших пальца грудных конечностей, перелом предплечья и скакательного сустава на задней лапке, — рассказали в пермском приюте «Матроскин».
Спустя несколько недель волонтёры отчитались, что Гарри после проведённых операций смог сам покушать и уже пытается переворачиваться на бок, его донором стал «малыш Кузьма».
Как писал NEWS.ru, приморские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. В соцсетях появилась информация, что житель города Артёма уже несколько лет истребляет собак на своём участке и разделывает их на мясо. Ранее неравнодушные местные жители создали петицию, в которой потребовали закрыть этот «концлагерь для животных» и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь за массовые убийства собак.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен