В Перми загорелась церковь МЧС: храм Воздвижения Креста Господня горел в Перми, никто не пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в храме Воздвижения Креста Господня в Перми, площадь распространения огня составила более 130 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило горение здания храма Воздвижения Креста Господня (на улице Красноуральская). Предварительная площадь пожара 135 квадратных метров, — говорится в сообщении МЧС.

Открытое горение было ликвидировано в 21:25 по местному времени (19:25 мск). Пострадавших нет.

Храм Воздвижения Креста Господня расположен в Мотовилихинском районе Перми, его строительство началось в 2002 году на месте Крестовоздвиженской церкви, уничтоженной в 1939 году. Новое здание сложено из деревянного бруса. При храме работают воскресная школа и приходская библиотека.

Ранее сообщалось, что в мечети крупнейшего города Назрани в Ингушетии прогремел взрыв. Возгорания в результате взрыва не возникло. Пострадавших и разрушений выявлено не было. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия.