В Перми разрушили мемориал герою СВО

Фото: vk.com/mahonindn

В Перми разрушили мемориал герою специальной военной операции Андрею Келлеру, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале. Он добавил, что заявление в правоохранительные органы уже написано. Рожин потребовал найти и наказать виновных.

Андрей Келлер — наш товарищ, кавалер ордена Мужества посмертно. Мы установили ему памятное фото у памятника Солдату России на бульваре Советской армии. Сегодня мы обнаружили, что кто-то сломал рамку, вынул фотографию и унес в неизвестном направлении, осквернив тем самым память нашего товарища, — говорится в сообщении.

По данным Рожина, Келлер погиб в июне 2023 года при наступлении на Марьинку, ему было 19 лет. Отмечается, что служить пермяк поехал «по идейным соображениям». Журналист добавил, что в ближайшее время мемориал будет восстановлен.

Ранее полиция Приморья начала разыскивать злоумышленников, повредивших фотографии погибших участников СВО на мемориале в селе Павло-Федоровка. Местные жители выложили в соцсетях видеоролик, в котором видно, что на аллее испорчены стенды с именами погибших и их фотографиями, а на дорожке вдоль аллеи написана фраза «За детей Украины».