В Перми приняты меры безопасности после сообщений с угрозами школам и ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае приняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения после сообщений с угрозами в адрес местных школ и торговых центров, заявили в региональном Министерстве территориальной безопасности. Сообщения стали поступать накануне поздно вечером. Уточняется, что учебные заведения города в данное время работают в штатном режиме.

По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Егорьевске по подозрению в организации нападения на школу был задержан девятиклассник. Предположительно, он планировал купить огнестрельное оружие и расправиться со своими одноклассниками. Детали готовящейся атаки он обсуждал со своими кураторами. В его смартфоне нашли переписку с неизвестным, который давал ему советы, как купить огнестрел и где его хранить. Возбуждено два уголовных дела.

До этого в Красноярском крае задержали подростка, подозреваемого в более чем 350 ложных сообщениях об угрозах взрыва на территории РФ. По данным полиции, житель Ермаковского района за деньги принимал заказы от третьих лиц. Как оказалось, с 2021 по 2023 год 17-летний молодой человек совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях различных заведений на территории России. Это образовательные учреждения, органы госвласти, ТЦ и другие.