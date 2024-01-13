В Перми при ловле «зайцев» задержали восемь человек из федерального розыска В Перми при ловле безбилетников задержали восемь человек из федерального розыска

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В Перми при выявлении на транспорте пассажиров, которые не оплачивали проезд, за 2023 год выявили восьмерых фигурантов федерального розыска, сообщили в мэрии. Личности «зайцев» устанавливали в том случае, если они не желали называть свои данные для заполнения акта о нарушении.

За год пермские контролеры помогли задержать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. В 2023 году Контрольно-ревизорская служба увеличила количество проверок в общественном транспорте, их было проведено более 175 тысяч, — говорится в сообщении пресс-службы.

Контролерам в рейдах помогали сотрудники Росгвардии. Всего в течение 12 месяцев было составлено 21,3 тысячи актов о безбилетном проезде.

В сообщении пермской администрации также напомнили, что требование контролера предъявить документ, удостоверяющий личность, является законным и пассажир обязан это сделать, если он не смог подтвердить оплату установленным способом. В противном случае проверяющие обращаются в правоохранительные органы для установления личности безбилетника.

В январе в Ленинградской области полицейские задержали бывшего начальника пожарной части из Луганска, находившегося в федеральном розыске с сентября. 40-летний мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями: он продавал предпринимателям техническую воду, которую поставлял с помощью специальной техники МЧС.