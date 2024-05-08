В Перми завершены поиски пропавшей певицы Волонтеры в Перми нашли мертвой пропавшую певицу

Фото: Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press

Пермские волонтеры прекратили поиски 49-летней местной жительницы, пропавшей две недели назад, пишет 59.ru. Светлана Маслова, занимавшаяся вокалом, была найдена обездвиженной, спасти ее медики не смогли. Известно, что женщина 24 апреля должна была сходить на почту и договорилась с дочерью после этого встретиться дома. Однако она не пришла. На следующий день 25 апреля Маслова должна была выйти на работу в ТЦ Bonus, но там не появилась.

Волонтеры отказались сообщать детали того, как они нашли женщину. Добровольцы в соответствии с правилами не делятся конфиденциальной информацией и не дают комментариев. Местная пресса утверждает, что Светлана Маслова предпочитала активный образ жизни, вела соцсети и занималась вокалом.

Скелетированный труп пенсионерки нашли в лесу Московской области 15 апреля. Женщина пропала в августе 2023 года. Она ушла с дачи в СНТ «Ветеран-Дубки» и пропала без вести. Поисковики обнаружили тело пенсионерки в лесу рядом с деревней Купелицы. По оценкам источника, с момента смерти прошло около восьми — девяти месяцев.

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