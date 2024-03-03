В Перми подростки запинали сверстника В Перми группа подростков избила мальчика на улице в Новых Лядах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми подростки избили 15-летнего мальчика. У пострадавшего диагностированы сотрясение головного мозга, гематомы и ушибы, заявление матери ребенка приводит Telegram-канал «Плохие новости Пермь». С подозреваемыми работают сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних. Местные жители жалуются, что компания школьников давно ведет себя агрессивно во время прогулок в микрорайоне Новые Ляды.

У ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Недородители, вы ждете, когда они кого-нибудь инвалидом сделают? Это уже не первый случай, когда они нападают на детей младше своего возраста, — возмутилась мать пострадавшего.

В управлении СКР сообщили о начале проверки. О возбуждении уголовного дела пока ничего не известно.

Ранее в Перми подростки на улице напали на мужчину с инвалидностью и сняли избиение на видео. На опубликованных кадрах видно, как юноша наносит мужчине удары по лицу, туловищу и голове руками и ногами. Пострадавшему пришлось спасаться бегством.

Ранее около 20 подростков избили мужчину в подмосковном Волоколамске. Пострадавший пытался заступиться за юношу, на которого напали толпой.