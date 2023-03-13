В Перми подростки варварски уничтожили икону МВД: в Перми установили личности пяти несовершеннолетних, которые сожгли икону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми полицейские установили личности юношей, которые демонстративно и под видеозапись сожгли икону, сообщает МВД Медиа. Факт правонарушения был выявлен в ходе мониторинга.

Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа, — говорится в сообщении.

В соцсети появилоcь видео, на котором юноши в возрасте примерно 16-18 лет в черных балаклавах кидают икону cвятой великомученицы Анастасии Узoрешительницы в снег и бьют по ней топором и предметом, похожим на мeч. После этого они складывают обломки в костер, один из участников выкрикиваeт нацистское приветствиe.

В ноябре мужчина пробрался в храм Христа Спасителя и устроил потоп, в результате которого затопило два подземных этажа. 40-летний Алексей Ратников разбил окно цокольного этажа и залез в храм, после чего прошел в подворье, размотал пожарные гидранты и открыл воду. В храме затопило коридоры двух этажей, а также администрацию фонда, подворье и малую библиотеку. При выходе из храма мужчина был задержан и заявил, что в храм его «кто-то послал».

До этого житель Санкт-Петербурга поджёг храм Святителя Василия Великого в историческом районе Осиновая Роща из-за ссоры с супругой, работающей в этой церкви. По данным полиции, утром после семейной стычки мужчина пришёл в храм с канистрой бензина, поджёг его и скрылся. Он был задержан и признал вину, в отношении семьянина возбуждено уголовное дело.