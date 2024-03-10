В Перми нашли пропавшую сотрудницу ритуального салона

Фото: НАК

В Перми нашли 24-летнюю сотрудницу салона ритуальных услуг Василиcу Женину, пропавшую 6 марта, сообщает поисковый отряд «Регион59». По информации поисковиков, Василиса Женина жива и здорова. Другие подробности не раскрываются.

Портал 59.RU со ссылкой на подругу Василисы рассказывает, что накануне девушка связалась со странным молодым человеком. Через несколько дней после знакомства тот стал называть ее женой и предлагал переехать к нему. После пропажи Василисы молодой человек звонил ее подруге, требовал убрать ориентировки о ее поисках и говорил, что девушка ни с кем не хочет идти на контакт. В том числе он передавал трубку Жениной, и та подтверждала, что хочет, чтобы ее избавили от излишнего внимания.

В 2023 году СМИ писали, как уроженка Башкирии на три дня пропала в Москве после свидания с мужчиной, с которым она познакомилась в дейтинговом приложении Tinder. После исчезновения подруга подключила к поискам всех родственников, друзей и полицию. Оказалось, что девушка просто потеряла телефон во время свидания и отправилась на дачу к новому знакомому.