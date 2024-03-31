В Перми начали производить вино из рыжиков

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Пермская компания начала производить вино из рыжиков, передает Telegram-канал «Пермь № 1». По его данным, на изготовление такого напитка уходит несколько месяцев, в отличие от вина из винограда, на производство которого уходят годы.

Вино готово, но продавать его мы не можем. Следующий наш шаг — получение лицензии, — объяснила директор компании-производителя Екатерина Балдина.

Как пишет издание «Рифей», в компании отметили, что вино из грибов является менее затратным с экономической точки зрения. При этом производитель рассматривает возможность начать выпускать и традиционные плодово-ягодные, фруктовые, медовые вина.

В декабре прошлого года президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин заявил, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из магазинов к 2025 году. Новые пошлины в 20% на вина из недружественных стран оказались особо чувствительными для импортных напитков стоимостью до €5 за бутылку. Кроме того, на цены влияют и проблемы в самой Европе, отметил он. При этом он подчеркнул, что процесс повышения цен будет постепенным, потому что многие дистрибьюторы закупали алкоголь еще до повышения пошлин.