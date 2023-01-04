В Перми мужчина утопил трехлетнюю дочь в ведре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

36-летний житель Перми утопил трехлетнюю дочь в ведре вечером 3 января, передает РЕН ТВ. О преступлении сообщил сам мужчина, обратившись в полицию. Он был ранее судим за побои.

Убийцу задержали. На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

В Москве тем временем правоохранители проводят следственную проверку в связи со смертью ребенка, рожденного в начале декабря. О гибели младенца в дежурную часть сообщили 3 января, он скончался от удушения. По данным журналистов, его убила 30-летняя мать. Преступление произошло в квартире одного из домов на улице Твардовского.

Ранее в Екатеринбурге мать убила трех детей, посчитав, что в них «вселились бесы». Позже выяснилось, что девушка была под действием наркотических веществ в момент преступления. Свою вину она признала частично и постоянно меняет показания.