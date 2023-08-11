В Перми мужчина с ножом пытался затащить детей в кусты

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Telegram-канал «Пермь № 1» сообщил, что в пермском микрорайоне Крохалева мужчина пришел на детскую площадку с ножом и пытался затащить детей в кусты. Полиция установила личность злоумышленника и задержала его, никто из детей не пострадал.

Канал отмечает со ссылкой на местных жителей, что мужчина повредил несколько машин. В настоящее время проводится следственная проверка.

Ранее двадцатилетняя жительница Анапы зарезала своего трехмесячного сына. Затем она попыталась свести счеты с жизнью. Женщина проживала вместе с сыном и родителями в садовом товариществе в Анапе. 8 августа она нанесла ребенку удар ножом в область сердца. Когда женщина пыталась покончить с собой, ее обнаружили родственники, которые вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть младенца и госпитализировали подозреваемую. В настоящее время женщина находится в медучреждении под охраной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

До этого жительница Приморского края попыталась убить своего сына, пока он спал. Весь процесс издевательства она сняла на видео и отправила своей подруге, которая позднее обратилась в полицию. Предполагается, что мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она собиралась закончить начатое, но ее вовремя остановили оперативники. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.