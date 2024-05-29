В Перми молодой человек принял девочку за мальчика и избил ее

В Перми 27 мая молодой человек избил девочку-подростка за внешний вид, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь | новости». По данным свидетелей, агрессор принял девушку за мальчика-«неформала». Пострадавшая до нападения пела песни на улице.

Очевидцы рассказали, что нападавший оттащил школьницу за шиворот, ударил в солнечное сплетение и в живот. После девочка некоторое время лежала без сознания.

Ранее в Люберцах пьяный мужчина беспричинно избил девятилетнюю девочку. Мужчина шел навстречу детям, ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он подошел к детям, то с силой ударил девочку рукой по голове и носу. От удара ребенок упал на землю. Прохожие помогли девочке и вызвали ее маму. Ребенка доставили в травмпункт. Агрессора через несколько минут задержали очевидцы. Позже против него завели уголовное дело.