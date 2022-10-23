В Перми из-за взрыва на пороховом заводе погибли три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми в результате взрыва на пороховом заводе скончались три человека, сообщает портал «59.RU» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города. О количестве пострадавших в результате несчастного случая источник не сообщает.

Трое человек погибло. О других пострадавших узнавайте в скорой помощи, — сообщил оперативный дежурный.

В МЧС Прикамья информацию о жертвах не подтвердили.

Инцидент произошел вечером 22 октября на Пермском пороховом заводе. По данным СМИ, возгорание произошло в одном из цехов предприятия, площадь пожара составила около 20 кв. м. Отмечалось, что под завалами могут находиться четыре человека, на место выезжали сотрудники МЧС и скорой помощи. Точная причина взрыва не называется.

Завод является одним из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Как указано на сайте предприятия, оно выпускает в том числе заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», а также заряды двигателей ракет класса «воздух — воздух».

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