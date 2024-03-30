В Перми фотографирующего поезда итальянца приняли за шпиона Mash: в Перми итальянца задержали по подозрению в шпионаже

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В Перми правоохранители задержали пожилого гражданина Италии по подозрению в шпионаже, он фотографировал поезда, передает Telegram-канал Mash. По его данным, позже выяснилось, что мужчине нравятся российские локомотивы, он хотел показать снимки внукам на родине.

Как пишет канал, пермяки заметили, как турист долго фотографировал составы и окрестности у станции «Пермь — Сортировочная» и вызвали полицию. Приехавшие на место правоохранители забрали пенсионера в отдел, чтобы опросить его, им пришлось общаться с мужчиной через переводчика.

Выяснилось, что итальянца зовут Алоизи Бруно, он часто приезжает в Пермь, тут живет его возлюбленная. По словам задержанного, он никогда не видел такие длинные товарные поезда и красивые «Ласточки». Как пишет канал, полицейские попросили мужчину удалить все снимки и отпустили его.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 33-летнего сотрудника татарстанской компании «Нижнекамскнефтехим» по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Мужчина вступил в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и передавал другим его членам информацию о российских стратегических объектах.