В период самоизоляции москвичи стали чаще заказывать комплексные обеды

https://static.news.ru/photo/642ec808-aaec-11ea-b434-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

По данным интернет-сервисов по доставке еды на дом, вкусовые предпочтения москвичей в период самоизоляции изменились не сильно. Вырос спрос на комплексное питание на целый день, а также на заказ продуктов для приготовления блюд в домашних условиях.

Как сообщает «Москва 24», через сервис «Яндекс.Еда» в последние два месяца москвичи чаще всего заказывали бургеры, картофель фри, хачапури, пиццу, роллы и салат цезарь. Из напитков самыми популярными были кола и кофе. Многие рестораны стали предлагать наборы для приготовления блюд в домашних условиях: ингредиенты для супа том-ям, маринованное мясо для шашлыка, пельмени, вареники и замороженные котлеты. С наступлением лета лидером продаж стала свежая черешня.

В KFC жители столицы, как и прежде, заказывали баскеты, ножки и стрипсы. В «Тануки» в период пандемии были популярны наборы роллов, ланчи, а также пакеты готовой еды на целый день. В «Шоколаднице» лидировали заказы на салат цезарь, пасту «Карбонара», блины и куриный суп.

Как писал NEWS.ru, после открытия летних веранд кафе и ресторанов следует выбирать те заведения, в которых с наибольшей вероятностью соблюдают противоэпидемические меры, посоветовал главный исследователь ЦКБ управделами президента РФ Никита Ломакин. Он рассказал, что риск заражения коронавирусом на открытой веранде ниже, чем внутри кафе или другого предприятия общепита, но только при условии соблюдения правил социального дистанцирования — расстояние между посетителями не должно быть меньше полутора-двух метров.