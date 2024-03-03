В перестрелке с боевиками в Ингушетии погиб прохожий «Baza»: в перестрелке силовиков с боевиками в Карабулаке погиб прохожий

Фото: nac.gov.ru

Telegram-канал «Baza» сообщил, что случайный прохожий погиб во время перестрелки сотрудников специальных подразделений с боевиками в городе Карабулак в Республике Ингушетия. Как передает канал, личность мужчины пока не установлена.

«Baza» сообщает, что ранения получили трое силовиков. По информации канала, один из них, 41-летний сотрудник МВД, доставлен в больницу с ранением уха, ещё у двоих осколочные ранения.

2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 мск в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в части города Карабулака введен режим КТО. Район операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

Блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Начальник управления ФСБ по региону Максим Шевляков сказал, что обстановка контролируется.

В прошлом году неизвестные из автоматического оружия совершили обстрел поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в города Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.

После этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пятерых жителей республики. Их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.