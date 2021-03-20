В пензенском отделении СР назвали задержание Белозерцева неожиданностью

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Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева оказалось неожиданностью. Об этом заявила руководитель регионального отделения «Справедливой России» Анна Очкина.

Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 млн рублей. После этого заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено.

Само по себе задержание первого лица было неожиданностью. <...> Его явно показательно задержали: с фото, с видео, по всем федеральным каналам, — сказала РИА Новости Очкина.

Она добавила, что в Пензенской области есть ряд социально-экономических проблем, среди которых низкие зарплаты и пенсии ниже среднего по России, проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами, высокий уровень стоимости жилья.

Как были проблемы, так они и остались, они никуда не уйдут, задержали губернатора или нет, — резюмировала Очкина.

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, с учётом его переизбрания на пост главы региона всего полгода назад, стало неожиданностью для депутата Госдумы от региона (ЛДПР) Дмитрия Пьяных. Однако, по мнению парламентария, массовых волнений в субъекте это известие вызвать не должно.

Депутат считает, что в связи с этим инцидентом жители Пензенской области не выйдут на уличные протесты, как это было в Хабаровске, «так как на прошедших в сентябре выборах у Белозерцева не было тотальной поддержки от жителей», писал NEWS.ru.